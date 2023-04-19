Воронежцы заметили, что памятник Сергею Есенину оказался в аварийном состоянии

Фото пресс-службы мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

После зимы памятник поэту Сергею Есенину на улице Карла Маркса в Воронеже оказался в аварийном состоянии – на постаменте отошли облицовочные плиты. На это обратили внимание горожане и общественники, о чем сразу же сообщили чиновникам.

Как сообщили в управе Центрального района, на необходимость ремонта указал также и меценат Владимир Бубнов, который принимал участие в установке памятника и следит за его состоянием.

Сначала рабочие попытались закрепить плиты локально, но это не принесло результата. Тогда управа Центрального района демонтировала часть облицовки и отвезла в комбинат. В ближайшие дни снимут и остальные элементы облицовки.

Профинансировать восстановительные работы вызвался Владимир Бубнов. Вместе с ремонтом плит на постаменте обновят надписи, после чего облицовку вепнут на прежнее место.