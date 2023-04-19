В Петровском сквере Воронежа прижились императорские дубы

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В прошлом году в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I в Петровском сквере высадили молодые дубы, выращенные из желудей дерева, за которым ухаживал сам император. Саженцы от петровского дуба привезли в Воронеж из Санкт-Петербурга.

Специалисты рассказали, что дубы плохо переносят пересадку и с трудом приживаются на новом месте. Поэтому места их посадки выбрали особенно тщательно.

После зимы сотрудники управления экологии проверили саженцы и убедились, что все они успешно перезимовали.