22 апреля в центре Воронежа перекроют движение

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

22 апреля в связи с проведением игры Чемпионата России по футболу временно ограничат движение автотранспорта в районе Центрального стадиона профсоюзов . Как рассказали в мэрии, в период с 18.00 21 апреля до 21.00 22 апреля будет запрещена парковка машин на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

А с 7.00 до 21.00 22 апреля запретят движение автотранспорта на участках улиц:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

На этих участках также ограничат выезд с дворовых территорий, уточнили в мэрии.

Временно также изменятся маршруты автобусов №№ 46, 58, 76:

– движение автобусов по маршруту № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

– №№ 46, 76, С76 – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.