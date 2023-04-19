22 апреля в центре Воронежа перекроют движение

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
22 апреля в связи с проведением игры Чемпионата России по футболу временно ограничат движение автотранспорта в районе Центрального стадиона профсоюзов . Как рассказали в мэрии, в период с 18.00 21 апреля до 21.00 22 апреля будет запрещена парковка машин на участках улиц:
– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);
– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);
– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);
– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).
А с 7.00 до 21.00 22 апреля запретят движение автотранспорта на участках улиц:
– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);
– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);
– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);
– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).
На этих участках также ограничат выезд с дворовых территорий, уточнили в мэрии.
Временно также изменятся маршруты автобусов №№ 46, 58, 76:
– движение автобусов по маршруту № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;
– №№ 46, 76, С76 – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.