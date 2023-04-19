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НовостиОбщество19 апреля 2023 16:10

В Воронеже пройдут рейды ГИБДД

Особое внимание инспекторы уделят пешеходам
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

20 апреля в Воронеже автоинспекторы проведут массовые проверки участников дорожного движения. Особое внимание полицейские уделят предоставлению преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

- Переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, ходьба вдоль проезжей части, появление на дороге либо в ее пределах в состоянии алкогольного опьянения – это лишь несколько причин ДТП с участием пешеходов, - рассказали в ГУ МВД по области. - При этом пешеходы не пользуются световозвращающими элементами в одежде и лишают возможности водителя своевременно отреагировать в опасной ситуации.