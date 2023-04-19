Директор воронежской школы рассказал о травмах ученицы после падения потолка

Помощь девочке оказала классный руководитель Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа прокомментировали инцидент с падением штукатурки потолка на школьницу. Напомним, ЧП случилось 19 апреля в школе №9. Как пояснили в администрации учебного заведения, штукатурка рухнула на секцию подвесного потолка в коридоре, а затем, обрушив ее, - на девочку.

По словам директора школы, фрагменты штукатурки поцарапали пятикласснице лицо. Классный руководитель самостоятельно оказала первую помощь пострадавшей, врачей не вызывали. А затем об инциденте сообщили родителям девочки.

- В ближайшее время поврежденный участок потолка восстановят, - сообщили в мэрии. – Сейчас в учреждении работают специалисты управления образования и молодежной политики, которые проводят служебную проверку по факту случившегося. По ее итогам будет дана оценка действиям администрации школы и педагогического коллектива.