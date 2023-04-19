В Воронежской области забраковали восемь партий хлебобулочных изделий

Фото из архива "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первом квартале 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области проведено 47 проверок в отношении производителей и продавцов хлебобулочных изделий. На 92 объектах выявили нарушения условий хранения и реализации продукции, несоответствие температуры хранения установленным нормам; отсутствие информации для потребителя и сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность. В отдельных случаях производственные или торговые помещения требовали ремонта.

Специалисты отобрали на исследования 284 пробы хлебобулочных изделий, на содержание химических примесей, микробиологический состав, наличие ГМО и физико-химические показатели. Все пробы оказались соответствующими нормам.

По итогам проверок за различные нарушения наложили 88 штрафов на общую сумму 880 тысяч рублей. Из оборота изъяли восемь партий продукции объемом 65,5 килограммов с истекшим сроком годности, без маркировки, а также документов, подтверждающих качество и безопасность.