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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:41

В зоне СВО погиб 44-летний боец ЧВК «Вагнер» из Воронежской области

Василий Морус был посмертно представлен к ордену Мужества
Юрий КОЗЛОВ
С Василием Морусом простились 19 апреля.

С Василием Морусом простились 19 апреля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В зоне СВО погиб 44-летний житель Кантемировского районе Василий Морус. Он служил в ЧВК «Вагнер». Василий Иванович посмертно представлен к ордену Мужества. С ним простились в среду, 19 апреля.

Глава Кантемировского района Владимир Покусаев написал в своей странице ВКонтакте:

- Василий Морус – настоящий патриот своей страны. Он защищал нашу с вами мирную жизнь. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени жителей района и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия. Вся кантемировская земля скорбит вместе с вами, прощаясь с настоящим Героем. Вечная слава доблестному воину!