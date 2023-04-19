В зоне СВО погиб 44-летний боец ЧВК «Вагнер» из Воронежской области

С Василием Морусом простились 19 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В зоне СВО погиб 44-летний житель Кантемировского районе Василий Морус. Он служил в ЧВК «Вагнер». Василий Иванович посмертно представлен к ордену Мужества. С ним простились в среду, 19 апреля.

Глава Кантемировского района Владимир Покусаев написал в своей странице ВКонтакте:

- Василий Морус – настоящий патриот своей страны. Он защищал нашу с вами мирную жизнь. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени жителей района и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия. Вся кантемировская земля скорбит вместе с вами, прощаясь с настоящим Героем. Вечная слава доблестному воину!