Аферист обманул семейную пару воронежцев при покупке автозапчастей через интернет

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

49-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Женщина рассказала, что стала жертвой обмана, оплатив покупку своего супруга. В начале марта мужчина нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже автозапчастей, подходящих его иномарке «Форд Мондео». Связался с продавцом, который проживал в другом регионе. Однако тот потребовал 100-процентную предоплату– 70 тысяч рублей. Этот факт покупателя не смутил, но его мобильный телефон не имел необходимой для оплаты суммы. Тогда мужчина попросил перевести деньги свою жену.

- Женщина перевела деньги по указанным реквизитам, - сообщили в ГУ МВД по области. - Спустя несколько дней аферист даже скинул супругам трек-номер отправленного товара, чтобы последние не донимали его звонками.

Но в указанный день посылка не пришла, трекер оказался фейковым, а продавец перестал отвечать на звонки. Еще около месяца супруги надеялись дождаться покупку, а потом обратились в полицию.