Жители области угоняли из Воронежа ВАЗы, чтобы перебивать номера двигателей

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В Левобережный райсуд отправили уголовное дело троих жителей Грибановского района 23, 30 и 53 лет, обвиняемых в угонах машин.

В июне 2022 года у 31-летней жительницы Воронежа исчезла «десятка», припаркованная на улице Новосибирской. Оперативники установили личности подозреваемых. История оказалась детективной.

23-летний безработный житель Грибановки разбил в ДТП свой серебристый ВАЗ-2110 и пожаловался на тяжелую долю 30-летнему другу-механику. Знакомый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, предложил другу похитить аналогичный автомобиль, чтобы заменить агрегатные номерные узлы на номера разбитого автомобиля, и пользоваться машиной с имеющимися документами. Чтобы осуществить план, мужчины взяли на дело еще и 53-летнего безработного родственника механика, тоже ранее судимого.

В ночное время в июне 30- и 53-летний жители Грибановки приехали в Воронеж. Нашли подходящий по характеристикам ВАЗ-2110 и с помощью заранее приобретенного электронного сканирующего устройства открыли и угнали машину в Грибановку, где передали 23-летнему товарищу.

После их задержания сотрудники полиции установили, что 53-летний подозреваемый сам пользовался автомобилем с измененными номерными агрегатами. Выяснилось, что аналогичным способом он угнал в июле 2021 года принадлежащий 63-летней жительнице Воронежа ВАЗ-2115, припаркованный на ул. Ростовской.

За кражу группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба мужчинам грозит срок до пяти лет. В настоящее время они частично возместили материальный ущерб потерпевшим, автомобили вернули владелицам.