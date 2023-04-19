Воронежский университет инженерных технологий временно возглавила Ольга Корнеева

ВГУИТ временно возглавила бывшая его выпускница. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) временно возглавит Ольга Корнеева. До смерти ректора вуза Василия Попова она работала проректором по научной и инновационной деятельности. Теперь же будет еще и исполнять обязанности руководителя вуза.

Напомним, ректор ВГУИТ Василий Попов внезапно умер 13 апреля. Его похоронили на Юго-Западном кладбище.

Справка «КП»

Ольга Корнеева окончила Воронежский технологический институт в 1981 году, так что ВГУИТ – для нее alma mater. В 1983-м начала работать на кафедре микробиологии и биохимии в качестве аспиранта. В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 2001-м получила звание доктора биологических наук. С 2001 года стала заведующей кафедрой биохимии и биотехнологии. Пост проректора заняла в 2019 году.

Ольга Корнеева - заслуженный работник высшей школы РФ, академик Российской академии естествознания. Она опубликовала более 500 научных работ.