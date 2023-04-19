В музее-заповеднике «Костенки» под Воронежем 22 апреля открывается новый сезон

22 апреля музей-заповедник «Костенки» открывает очередной экскурсионный сезон. В этом году он посвящен 80-летию освобождения Воронежа от фашистов. В этот день откроется один из главных проектов сезона - выставка «Шрамы войны» из фондов художественного музея имени Крамского. Начнется церемония в 11.00.

В 11.30 основатель военно-исторического музея «Донской рубеж с. Гремячье» Юрий Кашкин расскажет о суровых месяцах фашистской оккупации и о победоносных военных операциях - Воронежско-Касторненской и Острогожско-Россошанской, а также покажет некоторые предметы из фондов музея.

В 12.00 в учебном классе музея состоится лекция Ирины Котляровой, которая расскажет, что такое библейская археология, чем она отличается от археологии других исследований и какую роль играет в понимании библейских текстов. Разговор пойдет о ключевом звене христианского мировоззрения – Воскресении Господнем.

В 13.00 пройдет пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Экскурсанты увидят здание сохранившейся земской школы, волостной избы, памятник погибшим костенковцам в годы Великой Отечественной войны и побывают на предполагаемом месте средневековой крепости Костенск. Гости также посетят восстанавливающийся домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и увидят красивые виды донского Белогорья, распахивающиеся взору с вершин холмов.

В это же время в здании музея пройдет презентация брошюры «Города Белгородской черты». Владимир Жигалов прочитает доклад «Описание Костенска в сметных книгах белгородского стола 1661-1699 гг.».

С 11.30 до 15.00 в зеленой зоне музея будет работать интерактивная площадка «Поселение каменного века». Сотрудники музея в образах первобытных людей расскажут гостям, как изготавливались орудия труда, одежда и предметы культа в каменном веке – покажут каменные орудия, швейный инвентарь, украшения и обереги. А игра-бродилка «Древними тропами» увлечет маленьких посетителей. Пройдя сложный путь подготовки древнего охотника, дети не только весело проведут время, но вместе с девушкой из каменного века научатся главным ремеслам палеолита. Также ребят ждет удивительная встреча с настоящим шаманом. 6+