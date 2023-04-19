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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:14

В Воронеже из незаконной продажи изъяли почти 350 пар очков

Их продавали на улице
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

В Воронеже изъяли из незаконной реализации партию очков, которые продавали прямо на улицах Воронежа представители цыганской национальности. В общей сложности 349 пар диоптрий отправились на склад до того момента, пока их собственник не оплатит штраф. Наказание ему назначит административная комиссия при управе Ленинского района, куда нарушителя пригласили повесткой.

Пока представители управы оформляли нарушение и составляли протокол на одной уличной торговой стойке, с других замеченных точек нелегальной торговли продавцы ретировались.