В Воронеже следователи проведут проверку по факту обрушения потолка в школе, где пострадала девочка

Следователи начали проверку после публикаций об обрушении потолка во время урока в одной из школ Центрального района Воронежа, где пятиклассница получила травму. ЧП произошло 19 апреля.

- По данному сообщению следователи проведут доследственную проверку, в рамках которой будет выполнен весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о проверке следователей из-за нападения стаи беспризорных собак на воронежцы на улице Остужева