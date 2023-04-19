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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 12:11

В Воронеже следователи проведут проверку по факту обрушения потолка в школе, где пострадала девочка

ЧП произошло в Центральном районе
Ярослав ИВАНОВ

Следователи начали проверку после публикаций об обрушении потолка во время урока в одной из школ Центрального района Воронежа, где пятиклассница получила травму. ЧП произошло 19 апреля.

- По данному сообщению следователи проведут доследственную проверку, в рамках которой будет выполнен весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о проверке следователей из-за нападения стаи беспризорных собак на воронежцы на улице Остужева