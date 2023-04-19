В марте в Воронежской области подорожали селедка, рис и майонез

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В марте по сравнению с предыдущим месяцем значительно повысились цены на сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, соленую сельдь, майонез, рис, какао, кофе, мед, репчатый лук, свеклу, свежие помидоры, грибы и зелень, яблоки, груши, виноград и лимоны - на 3,9-20,4%, такие данные приводит Воронежстат по результатам ежемесячного маниторинга. Снизились цены на вареные колбасы, сосиски, сардельки, рыбные консервы в томатном соусе, шоколадные конфеты, капусту, морковь, огурцы и апельсины - на 5,6-15,5%.

Промышленные товары в марте по сравнению с подорожали на 0,5%. В частности, поднялись цены на женские платья, мужские носки, спички, миксеры, блендеры, триммеры и металлочерепицу - на 4,5-8,8%. Снизились цены на женские колготки, электрические батарейки, электропылесосы, стиральные порошки и детские кремы - на 3,8-7,6%. По группе медицинских товаров выросли цены на эуфиллин, дротаверин, перекись водорода, фуросемид, таурин, ибупрофен и отечественный аспирин - на 5,9-8,5%. В то же время эргоферон, осельтамивир, одноразовые шприцы и медицинские термометры подешевели - на 4,2-4,7%.

В марте по сравнению с предыдущим месяцем услуги подорожали в целом на 0,4%. В частности, на 6,2-10,7% поднялась плата за аренду квартир у частных лиц, пересылку посылки по России, стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым, комиссия банка за перевод средств на карту другого банка, плата за проезд в поездах дальнего следования. Зато снизилась стоимость подписки на онлайн-видеосервисы, поездки на отдых в ОАЭ, пребывания в санатории, билетов в кинотеатры - на 1,7-3,7%.