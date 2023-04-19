Стая бездомных собак покусала воронежца на Остужева

скриншот из соцсетей

Воронежские следователи начали проверку после публикаций в соцсетях о нападении беспризорных собак на мужчину. Бездомные псы так покусали несчастного, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу. Фото ран мужчина опубликовал в городском паблике.

- В районе улицы Остужева на меня напала свора собак. Свалили с ног. Многочисленные укусы, открытые раны. Спасибо проезжавшему водителю – довез до больницы «Электроника». Если бы не он, загрызли бы совсем! В больнице оказали первую помощь, - подписал пострадавший снимок.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

- Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, следователи опросят пострадавшего, при необходимости проведут экспертизы, изучат соответствующую документацию, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что на сокращение численности бездомных животных в Воронеже удвоят финансирование