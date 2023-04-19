Воронежская область заняла третье место в ЦФО по количеству выданных «Пушкинских карт»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область попала на третье место в Центральном федеральном округе по количеству выданных «Пушкинских карт». Всего с начала реализации программы - с сентября 2021 года - их получили 122 тысячи воронежцев от 14 до 22 лет.

В регионе к программе подключилось уже более 140 учреждений культуры - театрально-концертные учреждения, музеи, дома культуры, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры.

- За счет средств федерального бюджета ребята могут приобрести по «Пушкинской карте» билеты на более чем 4000 мероприятий в воронежских учреждениях культуры. Так, только за 1 квартал 2023 года купили 143 тысячи билетов на сумму более 60 млн рублей, - отметили в департаменте культуры. - Номинал карты в 2023 году - 5 000 рублей, из них 2 000 можно потратить на сеансы отечественных фильмов, созданных при поддержке государства.