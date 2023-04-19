Незаконный киоск притулился к фасаду дома в Воронеже

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области Фото: Предоставлено

Во дворе дома №49 по улице 9 Января демонтировали павильон, вплотную установленный к фасаду многоэтажки. О нем в государственную жилищную инспекцию сообщили жители дома, направив коллективное письмо. По их словам, киоск появился на прилегающей территории в апреле этого года.

Сотрудники ГЖИ встретились на месте с представителями горадминистрации, ресурсоснабжающей и управляющей организаций и жителей дома. Проверка установила, что киоск установлен незаконно. В итоге управляющей домом организации УК Ленинского района предписали в течение недели освободить прилегающую территорию от установленного без согласования с жильцами нестационарного торгового объекта.