В Воронежской области поймали 8 распространителей спецсредств для прослушки и технической разведки

фото УФСБ по Воронежской области

В Воронежской области сотрудники УФСБ России пресекли незаконные каналы поставок на территорию региона, производства и сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, которые могли быть использованы в качестве устройств для ведения технической разведки.

На этом попались восемь жителей Воронежской области. Трое из них также занимались установкой скрытого аудио- и видеонаблюдения.

- Из незаконного оборота изъяли составляющие элементы и готовую продукцию, позволяющая негласно собирать и накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя, - сообщили в УФСБ Воронежской области. - Переданы в суд семь уголовных дел за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы. С сентября 2022 года по март 2023 года обвиняемых суд признал виновными, им назначены различные наказания: от штрафа 10 тысяч рублей, до лишения свободы на срок 1,5 года условно.