Воронежская пловчиха завоевала серебро на чемпионате России

Дарья Клепикова и Владимир Сальников. Фото: cspsk-vrn.ru

В третий день чемпионата России по плаванию в Казани воронежская пловчиха Дарья Клепикова завоевала серебро на 100-метровке вольным стилем, показав результат 54,49. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Напомним, ранее Дарья Клепикова, Анастасия Саратова и две Александры Цветковская и Литвиненко стали бронзовыми призерами чемпионата России в эстафете 4×200 вольным стилем.

Были у воронежских пловцов в этот день и другие высокие результаты. Анастасия Саратова была первой в финале В (юниорский финал) с результатом 56,18. Также в юниорском финале Леонид Коровин из Боброва стал четвертым на дистанции 200 метров в комплексном плавании — 2.05,47.

На чемпионате Дарью Клепикову поздравил с высокими достижениями в 2022 году президент Всероссийской федерации плавания, в прошлом легендарный спортсмен Владимир Сальников. Напомним, Дарья завоевала много медалей, при этом несколько раз улучшая личные рекорды на различных дистанциях. В ее активе два серебра и бронза на крупных международных соревнованиях, проходивших в России, и золото летней Спартакиады.