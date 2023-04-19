Под Воронежем «Хендэ» на встречке протаранил ВАЗ: один погибший, двое раненых

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В Аннинском районе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной аварии с участием двух легковых автомобилей, которая произошла ночью 19 апреля.

Около 4.00 на 322-м километре автодороги Р-298 «Курск–Саратов» 31-летний водитель «Хендэ Элантра», по предварительным данным полиции, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21043.

В результате ДТП 44-летний водитель ВАЗ скончался на месте аварии от полученных травм, а водитель «Хендэ» вместе с 40-летним пассажиром иномарки попали в больницу с травмами.