В Воронеже сын Дмитрия Саутина завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

Иван Саутин с медалью. Фото: cspsk-vrn.ru

Сын Дмитрия Саутина Иван достойно продолжает дело отца. Он завоевал серебро на домашних всероссийских соревнований по прыжкам в воду памяти В.П. Абысова. Иван стал вторым в юниорской группе. Он прыгал с трехметрового трамплина. Кстати, победил тоже воронежец Антон Крутских. И только бронза на счету спортсмена из Татарстана Александра Колесникова.

Кроме того, золото на вечерней части первого дня соревнований завоевала Елена Черных в прыжках с трехметрового трамплина среди женщин.

Елена Черных. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, что в дневной части первого дня соревнований воронежские спортсмены завоевали уже пять медалей. Причем одна из них, золотая, на счету еще одной представительницы спортивной династии Виктории Васильевой. Ее мама и папа Светлана Кудинова и Вадим Васильев – гребцы международного класса.