В Воронеже задержали цветочного грабителя, который раздал украденные гвоздики встречным женщинам

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В Воронеже оперативно задержали подозреваемого в ограблении цветочного павильона. Инцидент случился вечером 18 апреля, когда еще было светло. Проходящий мимо цветочного павильона на мини-рынке улицы Переверткина мужчина вдруг схватил из уличного вазона охапку гвоздик и пустился наутек. Цветочники оценили ущерб в сумму более 3 000 рублей.

Но личность подозреваемого удалось оперативно установить по записям с камер видеонаблюдения. Оперативники задержали 34-летнего рецидивиста. Он признался, что действовал под влиянием алкоголя, цветы раздал встречным женщинам и домочадцам.

За грабеж мужчине грозит до четырех лет заключения.