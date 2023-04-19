«Родители носят на спине по очереди»: в Воронежском океанариуме пополнение

Недавно в океанариуме случилось пополнение. Игрунки Агата и Майк впервые стали родителями. Широконосые маленькие приматы поселились в Воронеже полтора года назад. Родом обезьянки из Южной Америки, однако в наших вольерах им оказалось очень комфортно, поэтому они и дали потомство. Малыша-игрунку еще не осматривали ветеринары, пока о нем заботятся только родители. Мама с папой носят его по очереди на спине. Для приматов это редкость, когда в воспитании участвуют двое родителей. Кличку игрунке еще не выбрали, ведь сотрудникам океанариума пол малыша пока неизвестен:

- Возможно будем выбирать нашим дружным коллективом - смотреть на его характер и повадки. Сначала за зверем нужно понаблюдать, понять какой он, и тогда кличка сама придет. Либо мы дадим возможность выбрать её нашим гостям. У нас это частая практика.

А посмотреть за тем, как игрунки заботятся о своем малыше можно в нашем видео.