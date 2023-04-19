В Воронеже на Пасху под мостом нашли машину с мертвым водителем

Работники Следственного комитета выяснят, была ли смерть мужчины естественной или криминальной. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Поздним вечером в воскресенье, 16 апреля, под мостом недалеко от жилых домов на Московском проспекте обнаружили стоящую машину с телом мужчины на водительском сидении. Вскоре установили личность умершего. Это был 33-летний воронежец. В причинах смерти мужчины разбираются сотрудники Следственного комитета.

- При осмотре тела видимых следов насильственной смерти специалисты не обнаружили. Для установления ее точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также наши сотрудники выполняют весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств этого ЧП, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.