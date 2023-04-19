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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:01

В Воронеже на Пасху под мостом нашли машину с мертвым водителем

Причины смерти еще предстоит установить
Юрий КОЗЛОВ
Работники Следственного комитета выяснят, была ли смерть мужчины естественной или криминальной.

Работники Следственного комитета выяснят, была ли смерть мужчины естественной или криминальной.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Поздним вечером в воскресенье, 16 апреля, под мостом недалеко от жилых домов на Московском проспекте обнаружили стоящую машину с телом мужчины на водительском сидении. Вскоре установили личность умершего. Это был 33-летний воронежец. В причинах смерти мужчины разбираются сотрудники Следственного комитета.

- При осмотре тела видимых следов насильственной смерти специалисты не обнаружили. Для установления ее точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также наши сотрудники выполняют весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств этого ЧП, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.