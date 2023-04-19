В Воронеже «Хендэ Солярис» протаранил мотоцикл

фото 36.мвд.рф

Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на улице 9 Января, в котором 18 апреля около 8.10 пострадал мотоциклист.

35-летний водитель «Хендэ Солярис», следовавший по улице 9 Января со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону Газовой, допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха FZ».

37-летний водитель мотоцикла получил травмы и самостоятельно обратился в медучреждение, ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о ДТП под Воронежем, где в столкновении автобуса с «Газелью» пострадала пассажирка