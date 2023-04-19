В Воронеже на тротуаре у Дома офицеров поставят столбики для защиты от автомобилей

В Воронеже продолжаются работы по реконструкции проспекта Революции. Городские власти решают вопрос с автохамами, которые паркуются на газоне и тротуаре в сквере у Дома офицеров. Нашли простой способ защитить пешеходную зону от нерадивых водителей.

- Поэтапно будут смонтированы шлагбаум и столбики-ограничители. Собственник примыкающего к территории благоустройства земельного участка уже исправился - выполнил новое плиточное мощение, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Рядом с Домом офицеров уже высадили кизильник, а в Платоновском сквере и у красного корпуса ВГУ ведутся работы по устройству автополива и освещения. У памятников Никитину и Пятницкому работы по выводу точек подключения автополива клумб завершили.

У "Пролетария" продолжаются работы по укладке брусчатки, уже пересажены растения, начинают работу по организации клумб по всей четной стороне проспекта.