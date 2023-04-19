Под Воронежем в столкновении автобуса с «Газелью» пострадала пассажирка

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Пассажирка автобуса пострадала в ДТП днем 18 апреля. Авария произошла в Семилукском районе.

Около 13.45 на 31-м километре автодороги «Обход Воронежа» 47-летний водитель рейсового пригородного автобуса «ПАЗ», следовавший со стороны Семилук в направлении Латной, по предварительным данным полиции, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении транспортного средства и врезался в «Газель».

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка рейсового автобуса, ее госпитализировали.

По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

За 18 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 96 ДТП, в них травмы получили шесть человек.