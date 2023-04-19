Воронежцы смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк» с помощью автомобилей

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Но воронежцы могут поучаствовать в ней не только в интернете. В течение нескольких дней до и после Дня Победы автомобилисты могут разместить на машинах портреты своих родственников, погибших в Великую Отечественную. В данном случае изображения на автомобилях не будут являться правонарушением.

- Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую все смогут прочитать на припаркованном автомобиле, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - К акции могут присоединиться не только граждане, но и организации, у которых есть транспортные средства.

Правоохранители напоминают, что нанося на транспортные средства изображения, помните, что они не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуют размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах, а также крепить их на автостекла с внутренней стороны.