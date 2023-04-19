Воронежцев предупредили об изменениях в движении в связи с работами по строительству Остужевской развязки

схема мэрии Воронежа

С 20 апреля изменится схема движения на участках улицы Минской. Перемены связаны с работами по организации съездов строящейся многоуровневой развязки на пересечении улиц Остужева и Минской.

Запретят движение грузового транспорта на пересечении Минской и улицы Землячки в направлении микрорайона «Электроника».

Закроют левый поворот для грузовиков при следовании от улицы Остужева в направлении улицы Изыскателей, а также правый поворот при следовании от улицы Изыскателей в направлении улицы Остужева. Тем самым полностью ограничив въезд большегрузов.

Для всех транспортных средств закроют левый поворот при выезде по улице Минской из микрорайона «Электроника» – движение будет осуществляться только направо, в направлении улицы Остужева.