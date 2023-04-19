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НовостиЗвезды19 апреля 2023 6:09

В Воронеже отменили «Большую дискотеку 00-х»

И перенесли спектакль с известным артистом
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Отмены-переносы гастрольных мероприятий в Воронеже продолжаются.

Организаторы сообщили, что не состоится концерт «Большая дискотека 00-х», который планировался 23 апреля в ЛДС «Юбилейный». Можно сдать билеты.

А промоутеры моноспектакля известного артиста Евгения Князева «Борис Годунов» сообщили о переносе представления с 20 апреля на ноябрь.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об отмене в Воронеже концерта Ани Лорак - активисты возмутились, что в столице Черноземья собираются принимать певицу, которую заподозрили в поддержке ВСУ