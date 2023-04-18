В воронежском музее можно будет попробовать еду петровских времен

Скоро в музее «Петровские корабли» станет еще интереснее. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

В музее «Петровские корабли» готовят к открытию новые залы. Об этом рассказал на пресс-конференции основатель музея Сергей Наумов.

Особенно любопытен будет один из новых залов. В нем будет воссоздана трапезная времен Петра I. В ней будут кастрюли и шумовки, которые первый император России привез из-за границы, костюмы поварихи, служанки и двух поварят. Организаторы обещают попытаться даже воспроизвести звуки и запахи. Здесь также будут готовить кофе, который царь привез в Россию, бутерброды и пирожки с зайчатиной. На них можно будет не только посмотреть, но и попробовать.

Еще один новый зал будет сделан в виде ассамблеи Петровской эпохи. Похожий есть в Петергофе. На соответствующую тематику будут разрисованы стены, на одном из окон сделали витраж на тему еды. Там также разместят ткани петровских времен на стенах и мебель, а еще 3D-изображения танцующих пар. Центральное место в зале займет трон. На него посетители музея смогут присесть и сфотографироваться.

- Все привыкли, что музей – это когда в каждом зале бабушка полусонная сидит, сюда ходи, сюда не ходи, это не трогай. У нас все можно трогать, везде посидеть и все померить, – заметил создатель музея Сергей Наумов.

Третий зал будет иллюстрировать быт древней Чижовской слободы. Посетителям расскажут о происхождении этого названия, кто там жил и чем занимался. Узнают они и о самой большой верфи и ее легендах.

Новые залы планируют открыть уже в предстоящие майские праздники.

На данный площадь музея составляет 400 квадратных метров. Когда откроются три новых зала, он расширится еще на 150 «квадратов». А в недалеком будущем в Каширском районе планируют открыть его филиал на площади в 150 гектаров.

Возрастное ограничение для посетителей музея – 6+.