В Воронеже с 22 апреля начнут работать еще 12 дачных маршруток

Пришла весна, а с ней и сезон дачных маршруток. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С субботы, 22 апреля, стартует работа 12 сезонных пригородных автобусных маршрутов. На них, как правило, ездят дачники на свои участки. Автобусы теперь будут ездить до 29 октября, сообщили на сайте бюджетного учреждения Воронежской области «Регионтранс».

Рейсы начнут совершать следующие автобусы:

№ 103С ВГУ – пост ГАИ;

№ 131А Воронеж – Парусное (сады);

№ 140 Воронеж – с/т «Лира»;

№ 145Б Воронеж – Поле – Медовка;

№ 150 Воронеж – с/т «Салют»;

№ 154 сообщением Воронеж – с/т «За рулем»;

№ 155 Воронеж – с/т «Крона»;

№315 Воронеж – Нелжа

№319 Воронеж – Богоявленовка

№ 327 Воронеж – Гнездилово;

№ 339 Воронеж – Репное

№ 348 Воронеж – Подпольный.

Также по нескольким направлениям будут дополнительные рейсы автобусов. Их будет семь:

№ 114 Воронеж – Нововоронеж

№ 135 Воронеж – Горенские Выселки

№303 Воронеж – ст. Латная, до остановки Ляпино (дачи).

№ 305 Воронеж – Чертовицы;

№ 326 Воронеж – 1-я Еманча;

№ 334 Воронеж – Нелжа;

№ 352 Воронеж – Крыловка.

Напомним, с 15 апреля начали ездить шесть дачных маршрутов. Еще три пока вынуждены не работать из-за плохих дорог.