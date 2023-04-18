38-летний житель Воронежа погиб в зоне СВО

Евгений Харьков. Фото: со страницы главы Новохоперского района Виктора Королева ВКонтакте.

О гибели своего земляка Евгения Харькова в зоне СВО рассказал глава администрации Новохоперского района Виктор Королев на своей странице ВКонтакте. Дату трагического события он не сообщил, так же, как и обстоятельства смерти Евгения Алексеевича. Известно только, что похоронили его во вторник, 18 апреля, на малой родине – в Новохоперском районе.

Евгений Харьков был уроженцем поселка Терновский Новохоперского района, там же окончил школу. Но вскоре переехал в Воронеж и с тех пор жил там.

- Евгений Алексеевич был настоящим бойцом, посвятившим себя защите Отечества, честно и храбро исполнял свой служебный долг. Для земляков он навсегда останется примером мужества, стойкости и верности своей Родине. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Евгения, его родными, близкими и друзьями. Дай Бог сил и терпения пережить горе! – говорится в некрологе на странице главы Новохоперского района.

Напомним, 20 марта Виктор Королев сообщал о гибели своего земляка Александра Комова из поселка Елань-Коленовский в зоне СВО.