Бывшую вице-мэра Воронежа Надежду Савицкую назначили директором новой школы

Надежда Савицкая. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Бывшая вице-мэр Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая сменила поле деятельности. Теперь ее назначили директором новой школы № 107 в микрорайоне «Процессор» (улица Тобольская, 102). В городском управлении образования и молодежной политики оформили соответствующий приказ.

Впрочем, точнее сказать, что Надежда Петровна вернулась к старой работе. До назначения в мэрию, где она проработала более десятка лет, Надежда Савицкая была завучем в лицее № 6 и директором средней школы № 78.

Надо сказать, что пока новая школа не открыта. Впрочем, здание практически готово, осталось завершить его отделку и смонтировать внутренние системы кондиционирования. Также предстоит благоустроить прилегающую территорию и построить подъездную дорогу. Открыть школу собираются к 1 июля.

В новой школе будут учиться 1,5 тысячи человек. Заявления от родителей для зачисления детей уже начали принимать. В первую очередь туда планируют взять ребятишек с микрорайона Электроника, улицы Урывского, и переулка Павловского.

Напомним, с преемником Надежды Савицкой на посту вице-мэра пока не определились. Исполнять его обязанности пока будет руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.