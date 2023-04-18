Воронежские прыгуны в воду завоевали пять медалей на домашних всероссийских соревнованиях

Призеров поздравлял легендарный Дмитрий Саутин. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже стартовали всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти Заслуженного тренера России В.П. Абысова, основателя прыжков в воду в регионе. В первый день турнира наши спортсмены завоевали уже пять медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В прыжках с метрового трамплина на своих первых всероссийских соревнованиях победила Виктория Васильева. Главный тренер региональной сборной Елена Загребельная поздравила с первым серьезным достижением не только ее личного тренера Ларису Милованову, но и родителей. А это известные воронежские гребцы — мастер спорта международного класса, призера чемпионатов Европы и мира Светлана Кудинова и заслуженный мастера спорта, чемпион мира, участника Олимпийских игр Антона Васильева.

Виктория Васильева выиграла свое первое золото на серьезном турнире. Фото: cspsk-vrn.ru

На метровом трамплине в соревнованиях юниорок серебро завоевала Александра Золототрубова, а Арина Болдырева - бронзу. Победила здесь Кира Хайруллина из Казани. Эти юниорки через неделю будут бороться за медали на первенстве страны в Смоленске.

Вторым на трехметровом трамплине среди мужчин стал Геннадий Фокин (Вагин), третьим - Александр Воронин. Победил в этом виде программы Глеб Касьянов из Казани.