В Воронежской области пустят две новые электрички, а у еще девяти изменят расписание

Тем, кто пользуется электричками, в 20-х числах апреля надо внимательно следить за расписанием. Фото: из архива «КП»

В конце апреля в Воронежской области будут большие изменения в движении электричек. Об этом предупредили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».

В частности, с 21 апреля пустят два новых поезда:

№ 7111 Воронеж-1 – Старый Оскол с отправлением в 6.50 и прибытием в 8.31;

№ 7216 Старый Оскол – Воронеж-1. Из райцентра Белгородской области он будет уезжать в 20.29 и добираться до столицы Черноземья в 22.20.

Кроме того, из-за ремонтных работ в конце апреля изменится расписание девяти электричек. Отклонение от обычного графика может достигать 20 и более минут. По новому расписанию поезда будут ходить с 21 по 24 апреля, а также с 26 по 29 апреля.

Изменения расписания коснутся следующих электричек:

№ 6403 Лиски – Воронеж-1/остановочный пункт Плехановская (28 и 29 апреля),

№ 6404 Воронеж-1 – Лиски (28 и 29 апреля),

№ 6344 Лиски – Россошь,

№ 6317 Гартмашевка – Россошь (28 и 29 апреля),

№ 6399 Сагуны – Лиски (c 22 по 29 апреля),

№ 6415 Лиски – Воронеж-1/о. п. Плехановская (с 22 по 29 апреля),

№ 6005 Россошь – Лиски (23 апреля),

№ 6333 Воронеж-1 – Графская (29 апреля),

№ 6421 Лиски – Воронеж-1 (с 22 по 29 апреля).

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте ППК «Черноземье».