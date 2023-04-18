Под Воронежем появится новый музей «Дикое поле»

«Петровские корабли» в Каширском районе превратятся в «Дикое поле». Фото: предоставлено управой Ленинского района.

Недалеко от Воронежа появится филиал музея «Петровские корабли». Называться он будет «Дикое поле» и будет располагаться в Каширском районе на территории 150 гектаров.

- Это будет продолжение музея в Воронеже. В городе ему уже развиваться некуда, поэтому его часть переносим. Это будет музей под открытым небом. Мы взяли все лучшее у наших коллег, которые входят в ассамблею петровских музеев страны, - рассказал основатель музея, бизнесмен Сергей Наумов.

В музее в Каширском районе будет 15 зон. В каждой из них будут демонстрировать страну или местности, где бывал Петр I. Одну из них планируют открыть уже в 2023 году. Называться она будет Городище «Петровские корабли».

В других зонах будет столица Голландии Амстердам. Туристы также могут посмотреть на воссозданные Англию, Францию, Вену, Кенингсберг, Ригу начала XVIII века. А еще им продемонстрируют часть Прутского похода.

В маленьких зонах музея представят юность Петра Великого, формирование потешных полков, крепость Прешбург, которую построили для Петра в 11 лет.

До музея планируют организовать экскурсионные маршруты. Цену билета пока еще не определили. Впрочем, сразу после открытия некоторое время посещение собираются сделать бесплатным.