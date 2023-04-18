В Воронеже случился пожар на берегу водохранилища

Природные пожары часто бывает очень трудно тушить. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Жители левого берега забеспокоились, увидев сильный дым в районе моста ВОГРЭС. Это, действительно, оказался пожар. Но горел не дом, а трава возле водохранилища. Огонь вовремя заметили и вызвали сотрудников МЧС.

В спасательном ведомстве сообщили, как пожар ликвидировали:

- Наших специалистов вызвали на место ЧП в 15.11. Горела сухая трава на берегу водохранилища в районе ДК Кирова. Общая площадь пожара была около 700 квадратных метров. Пламя полностью потушили в 15.40.

По предварительным данным, пожар обошелся без жертв.