Одинокая пенсионерка в Воронежской области потеряла все свои сбережения и квартиру

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Инцидент произошел в городе Борисоглебск. В полицию обратилась одинокая 85-летняя пенсионерка. Она рассказала, что неизвестные обманом похитили ее денежные средства. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 18 апреля.

Женщина рассказала, что 21 марта ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка, где у нее были счета. Он напугал пенсионерку, что неизвестные хотят похитить ее деньги и убедил «обезопасить» их.

В итоге женщина на протяжении трех дней общалась с мошенниками, а затем направлялась в банк и обналичив свои сбережения, переводила их на указанные расчетные счета. Так она потеряла 723 тысячи рублей.

Телефонные кураторы не остановились. И сообщили, что злоумышленники уже оформляют на свое имя ее трехкомнатную квартиру в центре города. Для сохранения сбережений пенсионерка обратилась в фирму недвижимости, в которой 7 апреля оформила сделку купли-продажи. Единственная жилплощадь женщины была реализована за 1,6 млн рублей, что почти в два раза меньше ее рыночной стоимости. Деньги она также перечислила на счета мошенников.

А 13 апреля «сотрудники банка» получили от нее еще 300 тысяч. В итоге она перевела аферистам 2 623 000 рублей. И только после этого пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.