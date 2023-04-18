Вакцину от коронавируса перестали доставлять в Воронежскую область

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Временно приостановили поставки вакцины от ковида в Воронежскую область. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения 17 апреля.

Там пояснили, что решение было принято в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Но это не значит, что пандемия полностью отступила.

Возобновить поставки вакцины планируют к осени, когда возможен сезон роста заболеваемости. При этом в облздраве отметили, что в медучреждениях Воронежской области достаточное количество доз препарата. Уточнить их наличие можно в поликлиниках.

Всего в регионе иммунизировано более 1,77 млн человек, из них 1,63 млн человек завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины. Повторную вакцинацию прошли 448 тысяч человек.