В мэрии прокомментировали ситуацию по поводу затопленного подвала детсада в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Ранее в социальных сетях появилась информация, что подвал под детским садом №14, затоплен канализационными стоками и захламлен мусором. Тревогу забили родители воспитанников, которые обеспокоены безопасностью малышей. Ситуацию прокомментировали в мэрии Воронежа 18 апреля.

Там пояснили, что помещения детского сада располагаются на первых этажах двух жилых домов №№ 125 и 129. По информации администрации дошкольного учреждения сейчас во всех там нет сырости, запаха и насекомых. Детсад функционирует в штатном режиме с соблюдением всех нормативных и санитарных норм и требований.

В мэрии также отметили, что подвалы многоквартирных домов являются общедомовой собственностью и следить за их состоянием обязана обслуживающая организация.

В свою очередь в УК Советского района рассказали, что на прошлой неделе забился уличный канализационный колодец и сразу после этого выпуск – труба, которая отводит стоки из дома по улице 9 Января, 129. Специалистами УК аварийная ситуация была устранена.

- В ходе сегодняшнего обследования, выяснилось, что в канализационном стояке образовалась трещина. Так как место порыва находится в перекрытии между двумя квартирами на 1 этаже и подвалом, без доступа к общедомовым сетям через помещения собственников ремонт произвести невозможно. В настоящее время разрешение на доступ в квартиры жильцов получено обслуживающей организацией, в кратчайшие сроки работы по устранению будут проведены. После завершения будет организована уборка подвала и его дезинфекция, - пояснили в мэрии.

Ситуацию с устранением аварийной ситуации взяло под контроль городские управления ЖКХ, образования и управа Советского района.

Ранее в СК рассказали, что начали доследственную проверку по поводу этой ситуации.