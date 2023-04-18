В воронежском «Факеле» пообещали решить проблему доставки билетов

В клубе уверены: все, кому положены билеты, их получат. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В клубе «Факел» признали о том, что обнаружилась проблема в электронной системе. Поэтому доставка билетов на ближайший матч, входящих в состав абонементов, идут с ошибками. В клубе уверяют, что сбой произошел не по их вине. А проблему сейчас решают.

В клубе тем, кто столкнулся со сбоем системы, обращаться за помощью на почту ticket@fakelfc.ru, указывая номер Карты болельщика. При этом обещают рассмотреть каждое обращение.

Напомним, домашний матч с «Оренбургом» пройдет на Центральном стадионе профсоюзов 22 апреля. Игра начнется в 16.30.