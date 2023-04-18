В Воронежской области планируют воссоздать трассу Россошь-Луганск

О конкретных сроках, за которые дорога Россошь-Луганск должна обновиться, пока не говорят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В качестве альтернативы трассы «Дон» планируют отремонтировать и модернизировать дорогу Россошь-Луганск. Такими планами поделился руководитель регионального департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников. По его словам, их уже обсуждали на совместных совещаниях с представителями федеральной структуры «Росавтодора».

На дороге планируют построить многофункциональные комплексы. Там туристы смогут оставить свою машину и поехать на автобусах для знакомства с достопримечательностями нашего и соседних регионов.

По восстановленной трассе планируют направить часть потока туристов в Крым и в обратно жителей новых регионов России, которые хотят путешествовать по своей большой стране. Это позволит в значительной степени разгрузить трассу «Дон».