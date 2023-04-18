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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 11:28

В Воронеже 18-летний грабитель заставил продавца перевести ему деньги на телефон

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

О разбойном нападении в полицию сообщил в дежурную часть полиции сотрудник торгового павильона, расположенного на улице Димитрова.

На место оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Как пояснили в ГУ МВД по региону 18 апреля, около 23.10 работник павильона вышел на улицу. Неожиданно к нему подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал перевести на его мобильник 1,5 тысячи рублей. Испугавшись, продавец зачислил деньги. После этого нападавший скрылся.

Отследив по записям с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили маршрут передвижения и личность предполагаемого участника преступления. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 18-летний житель Новоусманского района. Его задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Тот признался в содеянном и пояснил, что совершил преступление «по пьяни».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».