СК проведет проверку по поводу затопленного подвала детсада на 9 января в Воронеже

Фото из архива Фото: из архива «КП»

СУ СКР по Воронежской области начало доследственную проверку после информации о затопленном канализационными стоками подвала детского сада, который находится на улице 9 января. Об этом сообщили в ведомстве 18 апреля.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что подвал детсада, что расположен на первом этаже многоэтажки, полон фекальных вод и завален мусором. Родителей, чьи дети являются воспитанниками дошкольного учреждения, обеспокоились, что наполовину в воде стоят электрические щитки. Короткое замыкание может привести к трагедии.

- По данному сообщению следственными органами СКР по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.