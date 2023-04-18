В Воронеже руководители профсоюзов решили не проводить первомайскую демонстрацию

На этот раз, похоже, Первомай будет без демонстрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Воронежа сообщили, что с большой долей вероятности первомайской демонстрации в 2023 году не будет. Пока организаторы не подавали соответствующего уведомления в городскую администрацию.

Руководители профсоюзов уже решили, что с их стороны демонстрацию никто проводить не собирается. А вот в региональном отделении КПРФ пока раздумывают.

- Примем окончательное решение на заседании бюро. Шествие, впрочем, точно никто не согласует. Еще действуют ограничения по коронавирусу. В лучшем случае, видимо, проведем какое-то мероприятие у памятника жертвам белого террора, - рассказал второй секретарь регионального обкома КПРФ Денис Рослик.

Напомним, ранее стало известно о том, что 9 мая в Воронеже «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате.