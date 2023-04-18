В Воронеже назначили и.о. вице-мэра вместо ушедшей Надежды Савицкой

Любовь Кулакова. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Стало известно, кто займет остававшийся вакантным после ухода Надежды Савицкой пост вице-мэра Воронежа по социальной политике. На него назначили руководителя городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакову. Пока временно, в качестве исполняющей обязанности.

– В случае отсутствия заместителя главы администрации исполнение обязанностей возлагается на руководителя одного из курируемых управлений. В данном случае по сложившейся практике – на руководителя управления образования и молодежной политики, – пояснили выбор в мэрии.

С начала 2023 года свой пост покинули уже два вице-мэра. Ранее, в феврале, ушел с должности и.о. вице-мэра по градостроительству Александр Головацкий. А 17 апреля уволился исполняющий обязанности руководителя управления строительной политики городской администрации Игорь Добрынин.

Справка «КП»

Любови Кулаковой 42 года. Закончила филологический факультет ВГУ. Трудовую деятельность начала лаборантом кабинета физики и педагогом-организатором средней школы. Затем работала заместителем директора, потом перешла в мэрию. Там работала ведущим консультантом и начальником отдела. Управлением образования и молодежной политики Кулакова руководит с января 2016 года.