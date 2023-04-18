В Воронежской области за сутки выявили еще 136 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области на 18 апреля ковид определили у 136 местных жителей. Заболеваемость снова пошла на спад. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

Днем ранее количество заболевших было 337. В большинстве случаев болезнь протекает у жителей региона без осложнений. Госпитализация в «красную» зону понадобилась 25 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 501 тысячи случаев заражения COVID-19.

По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных исходов. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 318 воронежцев.