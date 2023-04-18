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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:11

В Воронежской области 16-летняя студентка помогала мошенникам обманывать пенсионеров

Она забирала деньги у пожилых людей и переводила их на счета аферистов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Оперативники отдела МВД по Бобровскому району во дворе одного из домов райцентра задержали 16-летнюю местную жительницу при получении денег от пенсионера. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 апреля.

Девушка оказалась студенткой училища. По версии следствия, в апреле она приняла от своих соучастников не менее четырех «заказов» из Бобровского района и один из Лискинского. Те обманывали стариков по телефону, пугая их информацией о том, что якобы их ребенок или внук стали виновниками ДТП. Когда пенсионеры соглашались передать деньги, чтобы уладить «вопрос», к ним и приезжала злоумышленница на такси.

Она забирала пакеты. Часть средств оставляла себе, а остальное переводила на счета преступников. Возраст большинства потерпевших – старше 80 лет. Суммы, которые доверчивые пенсионеры отдавали, составляли от 50 тысяч рублей и выше. Всего таким образом аферисты выудили более 600 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция устанавливает ее причастность к совершению аналогичных преступлений.