От укусов клещей пострадали 106 человек в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санврачи фиксируют рост числа людей, пострадавших от укусов клещей в Воронежской области с наступлением тепла. Об этом рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора 17 апреля.

По статистике уже 106 воронежцев обратились к медикам за помощью. Неделю назад их было всего 50.

На 17 апреля обработке от клещей подверглись 331,19 га территорий массового пребывания и отдыха населения.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что в преддверии дачного сезона увеличивается риск заболевания природно-очаговыми инфекциями среди населения. Среди них - клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лихорадка Ку, туляремия, лептоспироз.

Основными источниками инфекционных заболеваний являются грызуны (полевая, домашняя мышь, водяная крыса), клещи, комары. Дачникам необходимо проводить проветривание и влажную уборку помещений, мытье посуды с применением мыльно-содовых растворов, просушивать одежду и постельные принадлежности.

- Ухаживая за животными и работая на огороде, необходимо использовать защитную одежду и перчатки. Трупы грызунов нельзя брать голыми руками, их нужно сжигать или закапывать на глубину 0,5 м, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.